Отказ прокуратуры от иска к экс-концессионеру сетей в Красновишерске связан с удовлетворением требований

«До рассмотрения дела по существу ответчиками в добровольном порядке исполнены требования прокурора. Соответствующее концессионное соглашение расторгнуто, объекты жилищно-коммунального назначения возвращены в муниципальную собственность. В связи с чем заместитель прокурора края обратился в арбитражный суд с заявлением об отказе от заявленных исковых требований», — сообщает надзорный орган.