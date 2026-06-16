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Отказ прокуратуры от иска к экс-концессионеру сетей в Красновишерске связан с удовлетворением требований

Администрация Красновишерского округа и ООО «Теплосети» добровольно исполнили исковые требования прокуратуры Пермского края. Истец требовал расторгнуть концессионное соглашение между муниципалитетом и обществом, заключенное в 2007 году. Поводом для обращения в суд стало ненадлежащее исполнение его условий.

Источник: Коммерсантъ

Администрация Красновишерского округа и ООО «Теплосети» добровольно исполнили исковые требования прокуратуры Пермского края. Истец требовал расторгнуть концессионное соглашение между муниципалитетом и обществом, заключенное в 2007 году. Поводом для обращения в суд стало ненадлежащее исполнение его условий.

«До рассмотрения дела по существу ответчиками в добровольном порядке исполнены требования прокурора. Соответствующее концессионное соглашение расторгнуто, объекты жилищно-коммунального назначения возвращены в муниципальную собственность. В связи с чем заместитель прокурора края обратился в арбитражный суд с заявлением об отказе от заявленных исковых требований», — сообщает надзорный орган.

Стоит отметить, что само ООО «Теплосети» объявило в апреле этого года о ликвидации, в связи со сложной финансовой ситуацией.