Каждая четвертая компания в России старается удержать сотрудников-пенсионеров

Чаще всего пожилых сотрудников готовы нанимать в сферах, где сохраняется нехватка кадров. Работодатели рассматривают их на позиции квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей, врачей, уборщиков и охранников. Также среди подходящих должностей называли учителей, средний медицинский персонал, кладовщиков, бухгалтеров и поваров. Удерживать сотрудников после выхода на пенсию стараются 24% компаний. Еще 43% работодателей не предпринимают для этого специальных мер.