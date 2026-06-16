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Каждая четвертая компания в России старается удержать сотрудников-пенсионеров

Каждая четвертая российская компания старается удерживать сотрудников, которые вышли на пенсию.

Каждая четвертая российская компания старается удерживать сотрудников, которые вышли на пенсию. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

По данным исследования, 37% работодателей готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 36% компаний рассматривают таких соискателей на отдельные позиции. При этом 27% работодателей не готовы принимать кандидатов пенсионного возраста.

Чаще всего пожилых сотрудников готовы нанимать в сферах, где сохраняется нехватка кадров. Работодатели рассматривают их на позиции квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей, врачей, уборщиков и охранников. Также среди подходящих должностей называли учителей, средний медицинский персонал, кладовщиков, бухгалтеров и поваров. Удерживать сотрудников после выхода на пенсию стараются 24% компаний. Еще 43% работодателей не предпринимают для этого специальных мер.

Корпоративные пенсионные пакеты есть примерно в каждой пятой компании. Чаще всего они включают выплаты или подарки к праздникам, материальную помощь, единовременное пособие при выходе на пенсию, путевки на санаторно-курортное лечение и участие в корпоративных мероприятиях. Интерес к сотрудникам пенсионного возраста сохраняется прежде всего там, где работодателям нужны опытные кадры.

В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.