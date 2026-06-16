В Госдуме допустили постепенный переход россиян на четырехдневку, но не для всех

Россия со временем может перейти к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс должен быть постепенным и без жесткого регулирования со стороны государства. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
По его словам, резкий переход на четырехдневку сейчас был бы опасен для рынка труда. Нилов считает, что такой формат должен развиваться естественно, с учетом возможностей работодателей и особенностей разных профессий.
Депутат отметил, что сокращение рабочей недели может особенно затронуть людей со сдельной оплатой труда. Их доход напрямую зависит от количества выполненной работы, оказанных услуг или произведенной продукции.
Также, по словам Нилова, нельзя просто переложить выпадающие рабочие часы на работодателей. Сейчас к этому не готовы ни бизнес, ни государственные и муниципальные структуры, ни некоммерческие организации.
При этом отдельные работники уже фактически используют четырехдневный формат, например за счет удаленной занятости и гибкого графика. Такой вариант может быть удобен и сотруднику, и работодателю.
Нилов подчеркнул, что четырехдневка подойдет не всем профессиям. Для части офисных специалистов такой формат возможен, но сталевары, врачи и многие другие специалисты не смогут полностью перейти на подобную модель работы.
По мнению депутата, рынок труда должен прийти к этому постепенно и отдельно по тем сферам, где такой режим действительно возможен.