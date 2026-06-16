Пустыня Атакама оказалась древнее на 20 миллионов лет

Исследователи поставили задачу определить, как долго поверхность центральной Атакамы оставалась неизменной, чтобы установить начало гиперзасухи. Для этого они собрали образцы кварцевой гальки, устойчивой к выветриванию, в различных точках пустыни, добираясь до некоторых по бездорожью. В лаборатории измеряли содержание космогенных нуклидов — изотопов неона и бериллия, образующихся под действием космических лучей. Чем дольше образец находится на поверхности, тем больше в нем накапливается этих изотопов.