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Пустыня Атакама оказалась древнее на 20 миллионов лет

Ученые пересмотрели возраст пустыни Атакама, установив, что гиперзасушливые условия начались более 40 млн лет назад. Новые данные опровергают прежние теории о связи засухи с формированием Анд.

Источник: CC0/grebmot

Согласно публикации в журнале Nature Communications, возраст пустыни Атакама был пересмотрен в сторону увеличения. Установлено, что центральная часть этой территории с экстремально сухим климатом сформировалась более 40 миллионов лет назад, что на 20 миллионов лет превышает предыдущие оценки.

Ранее считалось, что экстремальная засуха установилась в период 15−20 миллионов лет назад, и это связывали с формированием Анд и холодными океаническими течениями. Однако новые данные указывают на то, что пустыня начала возникать задолго до этих событий.

Атакама, расположенная на севере Чили, занимает около 130 тысяч квадратных километров и является одной из самых засушливых территорий на планете. Анды и прибрежные хребты блокируют поступление влаги, поэтому в центральной области пустыни годовое количество осадков не превышает 5 мм. Из-за крайней сухости эрозия почти не происходит. На поверхности образуется рыхлый слой гипса, напоминающий муку. Когда он становится достаточно толстым, редкие дожди впитываются в грунт, оставляя ландшафт неизменным миллионы лет.

Исследователи поставили задачу определить, как долго поверхность центральной Атакамы оставалась неизменной, чтобы установить начало гиперзасухи. Для этого они собрали образцы кварцевой гальки, устойчивой к выветриванию, в различных точках пустыни, добираясь до некоторых по бездорожью. В лаборатории измеряли содержание космогенных нуклидов — изотопов неона и бериллия, образующихся под действием космических лучей. Чем дольше образец находится на поверхности, тем больше в нем накапливается этих изотопов.

Около 25% образцов показало неожиданно высокое содержание нуклидов, что свидетельствует об их длительном нахождении на поверхности. Прежние оценки относили формирование гиперзасушливого ядра к раннему или среднему миоцену (15−20 млн лет назад).

Новые данные говорят о том, что экстремально сухие условия могли установиться еще в позднем эоцене, более 40 млн лет назад.

Ученые предполагают, что главным фактором стало глобальное похолодание после климатического оптимума раннего эоцена (54−49 млн лет назад), когда содержание CO2 и температуры были гораздо выше. Если гипотеза верна, то образование Анд не вызвало появление пустыни, а лишь усилило уже начавшееся высыхание. Проверить это помогут будущие климатические модели.

Знание истории Атакамы важно не только для климатологии, но и для понимания эволюции местных видов. Новые данные покажут, как организмы адаптировались к резким изменениям. Переход к гиперзасухе мог изолировать популяции, перекрыв миграционные пути, и создать условия для видообразования.