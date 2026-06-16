Рыцарский вояж 2026: сколько стоит посетить замки Калининградской области

В XIV веке замок перестроили в камне, там находилась резиденция одного из высокопоставленных рыцарей-тевтонцев. После секуляризации ордена замок ненадолго оказался в руках восставших крестьян. В последующие годы там располагался суд и земельное управление. В 1711 году в Шаакене останавливался русский царь Пётр I.