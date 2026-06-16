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В Ростовской области три человека пострадали при столкновении машины с деревом

Утром 16 июня в районе хутора Калинин в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

Утром 16 июня в районе хутора Калинин в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan Almera преывсил скорость, затем съехал в левый кювет и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения: водитель 2005 года рождения, пассажир 2002 года рождения, пассажир 1991 года рождения, и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.