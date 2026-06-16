В Красноярском крае принимают заявки на издание литературы о культуре Севера

Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края принимает заявки на выпуск книг и учебных пособий о традициях и языках коренных малочисленных народов. На эти цели в 2026 году выделено 1,6 млн рублей, в рамках краевой госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Участвовать в отборе могут авторы с готовыми макетами изданий северной тематики. При оценке будут учитываться востребованность издания, его художественная ценность и степень готовности к выпуску, — отметил руководитель агентства Антон Нарчуганов. Ежегодно, по результатам отбора, издаётся от двух до четырёх книг, тиражи которых распределяются по библиотекам, школам и детским садам северных территорий Красноярского края. Книги, выпущенные при поддержке агентства, неоднократно становились лауреатами краевого конкурса «Книга года».