Жительницу Кунгура оштрафовали за хищение денег с карты знакомого

Женщина призналась, что знала о наличии средств на карте знакомого. Дождавшись, когда мужчина уснёт, она забрала его телефон и использовала платёжный стикер для оплаты покупок. На похищенные деньги были приобретены продукты, лекарства, средства личной гигиены и бижутерия, а также оплачены поездки в общественном транспорте. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.