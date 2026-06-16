Здание бывшего старообрядческого училища выставили на торги в Городце

В Нижегородской области выставили на аукцион историческое здание в Городце — бывшее старообрядческое училище с педагогическим музеем. Начальная цена лота — 3,53 млн рублей, что указано в карточке лота.
Объект расположен на улице Парижской Коммуны, 2. В состав лота входят нежилое здание площадью 524 кв. м и земельный участок размером 1,4 тыс. кв. м. Дом возвели в начале XX века на средства купца Н. А. Бугрова; в 1908 году в нём заработало старообрядческое училище, способное принять до 200 учеников.
В советское время здесь поочерёдно размещались начальная школа, техникум, педагогическое училище, а с 1980‑х годов здание приспособили под многоквартирный дом.
Сейчас дом расселён, его признали аварийным и подлежащим сносу, однако демонтировать постройку нельзя — она имеет признаки объекта культурного наследия. Администрация Городецкого округа рассчитывает реализовать имущество на торгах, которые запланированы на 10 июля.
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