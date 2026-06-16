Здание бывшего старообрядческого училища выставили на торги в Городце

Объект расположен на улице Парижской Коммуны, 2. В состав лота входят нежилое здание площадью 524 кв. м и земельный участок размером 1,4 тыс. кв. м. Дом возвели в начале XX века на средства купца Н. А. Бугрова; в 1908 году в нём заработало старообрядческое училище, способное принять до 200 учеников.