Владислав Атмахов назвал главные проблемы здравоохранения Нижегородской области

В ходе круглого стола его участники не только назвали существующие проблемы, но и подумали над их решением. В частности, среди предложенных мер прозвучало повышение зарплат медикам, строительство новых больниц и поликлиник в небольших населенных пунктах и привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов. Чтобы сделать профессию врача более популярной среди молодежи, предлагается проводить соответствующие лекции в школах. Кроме того, медики посоветовали ввести программы целевого обучения в учреждениях специального образования. При этом прохождение практики для студентов должно быть организовано не только в городских больницах, но и в медицинских учреждениях в отдаленных населенных пунктах.