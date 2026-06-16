Совфед поддержал кандидатуру Сергея Филипенко на пост воронежского прокурора

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — юридический университет). Служит в органах прокуратуры с 1997 года. Был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшим прокурором, начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года занимал должность заместителя прокурора Свердловской области, в декабре 2011 года назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года стал прокурором Саратовской области.