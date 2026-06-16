В селе Михайловском Вологодской области началось строительство медпункта

«Представитель подрядной организации, которая выиграла конкурс на возведение модульных ФАПов сразу в нескольких округах Вологодской области, заверил, что в ближайшее время начнутся работы по установке самой конструкции. К новому ФАПу будут подведены все необходимые коммуникации: водопровод, канализация, электросети и интернет. Поступит мебель, оргтехника и современное медицинское оборудование. Также планируется благоустроить прилегающую территорию», — рассказала главный врач Харовской центральной районной больницы, к которой относится медпункт, Юлия Петрова.