В селе Михайловском Вологодской области началось строительство медпункта

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Михайловском Харовского района Вологодской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик уже приступил к работам: смонтированы сваи для установки здания, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В одноэтажном медпункте будут располагаться приемный и процедурно-прививочный кабинеты, помещения для хранения лекарств, зона ожидания и санузел. Входную группу оборудуют пандусом с поручнями для маломобильных посетителей.
«Представитель подрядной организации, которая выиграла конкурс на возведение модульных ФАПов сразу в нескольких округах Вологодской области, заверил, что в ближайшее время начнутся работы по установке самой конструкции. К новому ФАПу будут подведены все необходимые коммуникации: водопровод, канализация, электросети и интернет. Поступит мебель, оргтехника и современное медицинское оборудование. Также планируется благоустроить прилегающую территорию», — рассказала главный врач Харовской центральной районной больницы, к которой относится медпункт, Юлия Петрова.
К ФАПу прикреплены более 240 жителей. Пока медицинская помощь оказывается им в приспособленном помещении старого двухэтажного здания. Открыть двери новый медпункт должен осенью этого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.