В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет

КАЛИНИНГРАД, 16 июн — РИА Новости. Неплательщица в Калининградской области украла у энергетика, который пришел отключать свет за долги, мобильный телефон и пыталась сбросить мужчину с лестницы, суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба «РоссетиЯнтарьЭнергосбыт».
По информации пресс-службы, женщина — сторонница запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР»*, уверявшая, что может пользоваться электричеством бесплатно. Предупреждения об отключениях она игнорировала и самовольно подключалась к электросетям.
«Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики снова были вынуждены приостановить подачу энергоресурса, но гражданка начала проявлять агрессию: не допустила к прибору учёта, пыталась скинуть контролера с лестницы и украла мобильный телефон», — говорится в сообщении.
Чтобы вернуть телефон, контролеру пришлось обращаться в полицию.
«Суд признал женщину виновной и приговорил обвиняемую к двум годам ограничения свободы», — добавили в пресс-службе.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.