В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет

«Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики снова были вынуждены приостановить подачу энергоресурса, но гражданка начала проявлять агрессию: не допустила к прибору учёта, пыталась скинуть контролера с лестницы и украла мобильный телефон», — говорится в сообщении.