ВГУ не включили в рейтинг лучших российских университетов в 2026 году

В марте «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в 2026 году в локальный рейтинг ведущих вузов Центрального федерального округа (ЦФО) агентства RAEX вошли 16 учебных заведений из Черноземья. Большинству из них удалось усилить свои позиции, и только три вуза просели в рейтинге.