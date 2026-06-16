За незаконное подключение к электросетям 200 жителям Дона грозит штраф

За самовольное подключение к сети владельцев 200 домохозяйств на Дону могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Таганроге и Волгодонске. Об этом сообщают в организации «ТНС энерго Ростов-на-Дону».