Поступления налога на прибыль в бюджет Ростовской области упали почти на 18%

В Счетной палате отмечают, что в целом по России поступления налога на прибыль организаций в январе—марте сократились на 11,7%, до 1,38 трлн руб. При этом Ростовская область вошла в число 14 регионов, где снижение поступлений по этому налогу фиксируется уже третий год подряд.