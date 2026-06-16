В Воронеже ограничивают отпуск бензина из-за риска его вывоза в другие регионы

13 июня Минэнерго РФ опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах». В нем говорилось, что «в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов». В тот же день «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Татнефть» ограничила отпуск топлива как минимум в двух регионах Черноземья — Воронежской и Липецкой областях. Речь шла о продаже не более 20 л бензина на один автомобиль. Для дизеля было введено ограничение в 40 л для физических лиц и 200 л — для юрлиц. Представители «Татнефти» не стали объяснять это решение.