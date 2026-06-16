Почти 60% собранных на Дону налогов остаются в регионе

По состоянию на 1 апреля 2026 года в консолидированный бюджет Ростовской области было зачислено 58,6% всех налоговых доходов, собранных на территории региона. В федеральный бюджет поступило 41,4% налоговых платежей. По этому показателю Ростовская область вошла в число субъектов РФ, где большая часть налоговых доходов остается на региональном уровне. Для сравнения, во многих регионах страны соотношение складывается в пользу федерального бюджета, особенно в субъектах с высокой долей нефтегазового сектора и крупных федеральных налогоплательщиков.