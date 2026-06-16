Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение

«Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат. В зоне риска абсолютно все: школьники, студенты, офисные сотрудники», — сказал Кузьменко «Газете.Ru».