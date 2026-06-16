Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Неправильное использование нейросетей может отучить человека мыслить самостоятельно и формировать собственное мнение, заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
«Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат. В зоне риска абсолютно все: школьники, студенты, офисные сотрудники», — сказал Кузьменко «Газете.Ru».
По словам эксперта, чтобы избежать негативных последствий, нужно использовать нейросети как помощника, а не как исполнителя. Он рекомендовал сначала формулировать собственные решения, не копировать готовые ответы от ИИ и периодически делать «цифровые паузы» — решать задачи без помощи нейросетей. Идеальный сценарий — использовать ИИ как тренажер для развития навыков, заключил Кузьменко.