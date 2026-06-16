Стадо лосей зафиксировали с помощью тепловизора в Сергачском округе

Ночное перемещение стада лосей зафиксировали с помощью тепловизора в Сергачском округе. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
На кадрах видно, как тепловое излучение тел животных ярко контрастирует с прохладным ночным ландшафтом.
«Это наглядная демонстрация того, как современные технологии помогают специалистам отслеживать численность и маршруты миграции диких животных, не беспокоя их», — отметили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лосиху с ее детенышем заметили в Воротынском округе.