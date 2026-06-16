«Храброво» предупредил об изменении расписания из-за ограничений в Московской области

Аэропорт «Храброво» проинформировал пассажиров о корректировке расписания авиарейсов во вторник, 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«В связи с вводом 16 июня временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отменено 7 рейсов на вылет и столько же на прилет. Задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 на прилет.