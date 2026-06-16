Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Храброво» предупредил об изменении расписания из-за ограничений в Московской области

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Аэропорт «Храброво» проинформировал пассажиров о корректировке расписания авиарейсов во вторник, 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с вводом 16 июня временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отменено 7 рейсов на вылет и столько же на прилет. Задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 на прилет.