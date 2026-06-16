Нижегородские власти распространили выплаты участникам СВО на иностранцев

Власти Нижегородской области распространили региональные выплаты участникам СВО на иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ. Согласно изменениям в указ губернатора, меры поддержки действуют для иностранцев с 15 июня. Кроме того, сумму единовременной выплаты от региональных и муниципальных властей увеличили до 2,8 млн руб.