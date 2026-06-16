В Красноярске за 66 млн рублей отремонтируют пищеблоки в четырех школах

Программа модернизации школьных пищеблоков действует в Красноярске с 2023 года. За это время капитальный ремонт прошел уже в 15 школьных столовых. В Законодательном Собрании края отметили, что такие работы важны не только для замены оборудования, но и для создания современной школьной среды.