Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске за 66 млн рублей отремонтируют пищеблоки в четырех школах

В Красноярске этим летом капитально отремонтируют пищеблоки и столовые в четырех школах.

В Красноярске этим летом капитально отремонтируют пищеблоки и столовые в четырех школах. Об этом сообщили в администрации города.

Работы уже начались и должны завершиться к началу нового учебного года.

Ремонт пройдет в лицее № 9 на улице Кольцевой, школе № 44 на улице Энергетиков, школе № 63 на улице Вавилова и школе № 91 на улице Устиновича. Также обновят обеденный зал в школе № 8 на улице Коммунальной, где сам пищеблок капитально отремонтировали в прошлом году.

В школах заменят инженерные системы, включая вентиляцию, водоснабжение, канализацию, отопление и электросети. После ремонта в пищеблоках установят новое оборудование. С нового учебного года школьные кухни оснастят современными плитами, пароконвектоматами, электрическими мясорубками, слайсерами, моечными ваннами и посудомоечными машинами.

На обновление зон приготовления пищи из городского бюджета выделили более 66 млн рублей.

«Мы уделяем особое внимание качеству школьного питания, и обновление пищеблоков важная часть этой работы. Ежегодно мы инвестируем в модернизацию зданий советской постройки», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.

Программа модернизации школьных пищеблоков действует в Красноярске с 2023 года. За это время капитальный ремонт прошел уже в 15 школьных столовых. В Законодательном Собрании края отметили, что такие работы важны не только для замены оборудования, но и для создания современной школьной среды.