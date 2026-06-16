В Красноярске за 66 млн рублей отремонтируют пищеблоки в четырех школах

В Красноярске этим летом капитально отремонтируют пищеблоки и столовые в четырех школах. Об этом сообщили в администрации города.
Работы уже начались и должны завершиться к началу нового учебного года.
Ремонт пройдет в лицее № 9 на улице Кольцевой, школе № 44 на улице Энергетиков, школе № 63 на улице Вавилова и школе № 91 на улице Устиновича. Также обновят обеденный зал в школе № 8 на улице Коммунальной, где сам пищеблок капитально отремонтировали в прошлом году.
В школах заменят инженерные системы, включая вентиляцию, водоснабжение, канализацию, отопление и электросети. После ремонта в пищеблоках установят новое оборудование. С нового учебного года школьные кухни оснастят современными плитами, пароконвектоматами, электрическими мясорубками, слайсерами, моечными ваннами и посудомоечными машинами.
На обновление зон приготовления пищи из городского бюджета выделили более 66 млн рублей.
«Мы уделяем особое внимание качеству школьного питания, и обновление пищеблоков важная часть этой работы. Ежегодно мы инвестируем в модернизацию зданий советской постройки», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.
Программа модернизации школьных пищеблоков действует в Красноярске с 2023 года. За это время капитальный ремонт прошел уже в 15 школьных столовых. В Законодательном Собрании края отметили, что такие работы важны не только для замены оборудования, но и для создания современной школьной среды.