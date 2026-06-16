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МЧС предупреждает жителей Прикамья о ливнях с градом и тумане 17 июня

Пермяков призывают к осторожности и внимательности.

Источник: Комсомольская правда

Краевое МЧС призывает жителей региона к осторожности и внимательности 17 июня. В Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных метеорологических явлений.

По прогнозу Пермского ЦГМС, днем 17 июня местами по краю ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. Ночью в отдельных районах — туман.

На территории Прикамья возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП. Жителям рекомендуют избегать нахождение рядом с линиями электропередач. От водителей требуется соблюдение скоростного режима и дистанции при движении, избегать резких маневров и торможений.

В период грозы необходимо воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении, закрыть форточки в окнах. Находясь на улице, не надо прятаться под деревьями.

На территории Прикамья температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем от +22…до +27 градусов.

Согласно экстренной информации РСЧС, на территории Прикамья в ближайшие 1−3 часа и до конца суток 16 июня ожидается усиление ветра до 25 м/с. Номер вызова экстренных служб — «112».

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