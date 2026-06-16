Полиция установила личности подростков, напавших на двух человек в Перми

Инцидент произошёл утром 14 июня, потерпевшим потребовалась медицинская помощь. По словам свидетелей, двое друзей стояли неподалёку от точки общепита и разговаривали, когда к ним неожиданно подбежала компания из 5−7 подростков в возрасте примерно 15−17 лет. Пермяки утверждают, что несовершеннолетние набросились на них без каких-либо причин и без предупреждений.