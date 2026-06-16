Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год филиал Третьяковки в Калининграде посетили около 320 тысяч человек

Большая часть гостей — жители региона.

За год филиал Третьяковской галереи в Калининграде посетили 320 тысяч человек. Большая часть гостей — жители региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Камилю Байдильдину.

«Мы можем сказать, что в число наших гостей входят жители не только Калининграда и Калининградской области (52%), но и туристы из других регионов России (Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие), а также гости из Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, Китая, Индии», — рассказала Байдильдина.

Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе.

В начале лета в музее открыли экспозицию «Точка и линия». Выставка стала третьим масштабным проектом филиала Третьяковской галереи после «Пяти веков русского искусства» и «Великих учителей». Она продлится с 12 июня до 28 марта 2027 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше