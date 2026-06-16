За год филиал Третьяковки в Калининграде посетили около 320 тысяч человек

«Мы можем сказать, что в число наших гостей входят жители не только Калининграда и Калининградской области (52%), но и туристы из других регионов России (Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие), а также гости из Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, Китая, Индии», — рассказала Байдильдина.