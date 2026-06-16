За год филиал Третьяковки в Калининграде посетили около 320 тысяч человек

За год филиал Третьяковской галереи в Калининграде посетили 320 тысяч человек. Большая часть гостей — жители региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Камилю Байдильдину.
«Мы можем сказать, что в число наших гостей входят жители не только Калининграда и Калининградской области (52%), но и туристы из других регионов России (Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток и другие), а также гости из Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, Китая, Индии», — рассказала Байдильдина.
Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе.
В начале лета в музее открыли экспозицию «Точка и линия». Выставка стала третьим масштабным проектом филиала Третьяковской галереи после «Пяти веков русского искусства» и «Великих учителей». Она продлится с 12 июня до 28 марта 2027 года.