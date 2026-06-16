В Нижегородской области увеличили единовременные выплаты контрактникам до 3,2 млн рублей

Единовременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ в Нижегородской области, повышены до 3,2 миллиона рублей. Соответствующие изменения в Указ губернатора вступили в силу 15 июня, сообщил военный комиссариат региона.
Максимальная единовременная поддержка в размере 3,2 млн рублей действует при заключении контракта в нижегородском едином пункте отбора. Она включает совокупные выплаты от региона и органов местного самоуправления в размере 2,8 млн рублей и 400 тыс. рублей от Минобороны России. Кроме того, контрактникам, находящимся в зоне СВО, полагается ежемесячное довольствие от Минобороны в размере 210 тыс. рублей, а также сертификат на предоставление земельного участка от региона.
Указ губернатора также расширил региональные меры поддержки на иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны, начиная с 15 июня. Действующие в регионе военные социальные контракты предусматривают для семей военнослужащих: ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка, ежемесячную выплату беременным женщинам в 10 тыс. рублей, бесплатные путёвки в санаторно‑реабилитационные центры и детские оздоровительные лагеря, внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, льготы по оплате ЖКУ и услуг дошкольных учреждений, а также индивидуальное сопровождение семьи.
Отдельно отмечено, что в 2026 году в России введён новый вид социального контракта для демобилизованных участников СВО: выплаты до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса (покупка оборудования, аренда помещения, закупка сырья, создание сайта, реклама и пр.).
Подробности о службе по контракту и порядке получения выплат можно узнать в Центре набора добровольцев по телефону 8‑800‑10‑17‑017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.
Ранее сообщалось, что набор добровольцев в войска БПЛА начался в Нижегородской области.
Напомним также, что в Нижегородской области выстроена четкая система поддержки участников СВО.