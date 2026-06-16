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Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Попову

Кассационный военный суд оставил без изменения жалобу волгоградского генерала Ивана Попова, не согласившегося.

Кассационный военный суд оставил без изменения жалобу волгоградского генерала Ивана Попова, не согласившегося с приговором суда первой инстанции.

— Кассационную жалобу адвокатов на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда и апелляционное определение Второго западного окружного военного суда оставить без удовлетворения, — заявили в суде.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не согласившегося с обвинением генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Надежды на заседание в Кассационном суде возлагали не только сам Иван Попов и адвокаты, но и следящие за его судьбой горожане. Создав в Сети группы поддержки лишенного звания генерала, они также собрали 70 тысяч подписей в поддержку бывшего командующего 58-й армией.