Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Попову

Надежды на заседание в Кассационном суде возлагали не только сам Иван Попов и адвокаты, но и следящие за его судьбой горожане. Создав в Сети группы поддержки лишенного звания генерала, они также собрали 70 тысяч подписей в поддержку бывшего командующего 58-й армией.