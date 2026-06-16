Воронежские врачи спасли годовалую девочку, две недели ходившую с виноградной веточкой в гортани

Родители малышки обратились к дежурному ЛОР-врачу с жалобами на то, что у дочки уже две недели держится кашель, осип голос, а само дыхание стало шумным и затрудненным. Как пояснила мама, эти симптомы появились после того, как девочка подавилась во время еды. До обращения в больницу ребенку неоднократно делали ингаляции со стероидами, но они приносили лишь временное и частичное облегчение, не решая проблему.