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Полиция установила личности подростков, напавших на двух человек в Перми

Инцидент произошёл рано утром 14 июня.

Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на двух местных жителей в Свердловском районе Перми, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл утром 14 июня, потерпевшим потребовалась медицинская помощь. По словам свидетелей, двое друзей стояли неподалёку от точки общепита и разговаривали, когда к ним неожиданно подбежала компания из 5−7 подростков в возрасте примерно 15−17 лет. Пермяки утверждают, что несовершеннолетние набросились на них без каких-либо причин и без предупреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также проверку начала прокуратура. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования.

Полиции удалось установить личности подозреваемых. На законных представителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства каждого из подозреваемых.

Один из подростков помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, в Прикамье следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на ЖД путях.