В Калининградской области на развитие госпрограмм в здравоохранении, образовании и культуре выделят более 200 млн рублей

Во вторник, 16 июня, на заседании Законодательного собрания региона утвердили предложенные правительством изменения в областной бюджет нынешнего года. Как сообщил министр финансов Виктор Порембский, допфинансирование направят на развитие материально-технической базы, ремонты, закупку оборудования для учреждений социальной сферы. Изменения коснутся всех госпрограмм: здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, физкультуры и спорта. Всего тут выделят около 220 млн рублей.