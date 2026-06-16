Сельхозпроизводитель из Нижегородской области увеличит выработку молока

Сельскохозяйственная компания «Дивеевское» в Нижегородской области планирует увеличить выработку цельного молока на 18% с помощью бережливых технологий по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Дивеевское» специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, животноводстве, производстве готовой молочной и другой пищевой продукции. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства молока, так как доля продажи этой продукции в выручке компании составляет 82% и улучшения на участке смогут повысить производительность на всем предприятии.
«Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 13 узких мест в потоке, среди которых — нарушения при подключении оборудования, неточность учета объема продукции, а также перебои в работе кормораздатчика. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 18% — с 264 до 314 литров на человека», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Отметим, что эксперты уже обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия. Ведется подготовка трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут делиться знаниями с коллегами. Всего над внедрением бережливых технологий в регионе работают 318 компаний.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.