Сельхозпроизводитель из Нижегородской области увеличит выработку молока

«Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 13 узких мест в потоке, среди которых — нарушения при подключении оборудования, неточность учета объема продукции, а также перебои в работе кормораздатчика. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 18% — с 264 до 314 литров на человека», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.