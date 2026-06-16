В кафе в Волгоградской области нашли нарушения после отравления 16 человек

Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. РИА Новости в правоохранительных органах сообщали, что за медпомощью обратились 16 человек, в том числе, пять детей. Возбуждено уголовное дело.