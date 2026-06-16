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В кафе в Волгоградской области нашли нарушения после отравления 16 человек

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе в Камышине после отравления 16 человек.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в кафе после отравления 16 посетителей в Камышине, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. РИА Новости в правоохранительных органах сообщали, что за медпомощью обратились 16 человек, в том числе, пять детей. Возбуждено уголовное дело.

«При проведении проверки установлено, что ИП Ким С. В. при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов», — говорится в сообщении управления на платформе «Макс».

Уточняется, что в связи с выявленными нарушениями введен запрет на работу кафе с 11 июня, материалы направлены в суд.