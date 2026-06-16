На Черняховского автобус перегородил пути после ДТП: трамваи № 3 и № 5 пустили в объезд

В Центре организации движения и пассажирских перевозок сообщили, что из-за ЧП трамваи маршрутов № 3 и № 5 не ходят по 9 Апреля и Черняховского. Их направили по Ленинскому проспекту, улице Шевченко и далее по действующим схемам.