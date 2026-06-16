В Белореченске на Кубани отремонтируют улицу Ленина

«Это центральная улица муниципалитета, здесь расположено много общественно значимых и социальных объектов — школы, поликлиника, почта, рынок и сквер, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, мы понимаем, как важно иметь качественные дороги для комфортной жизни. Ремонтные работы — это не только улучшение внешнего вида улиц, но и повышение безопасности и удобства для всех жителей», — заявил глава Белореченского городского поселения Александр Абрамов.