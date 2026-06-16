В Белореченске на Кубани отремонтируют улицу Ленина

Работы по капитальному ремонту улицы Ленина ведутся в Белореченске Краснодарского края. Обновление одной из ключевых магистралей города стало возможным при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Белореченского района.
Старое асфальтовое покрытие на участках от улицы Свердлова до Чапаева и от Чапаева до Красной специалисты меняют на современное, отличающееся повышенной прочностью и долговечностью. Ожидается, что это существенно уменьшит количество дефектов на дороге, которые доставляли неудобства жителям. Помимо этого, запланирована установка знаков и обновление разметки.
«Это центральная улица муниципалитета, здесь расположено много общественно значимых и социальных объектов — школы, поликлиника, почта, рынок и сквер, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, мы понимаем, как важно иметь качественные дороги для комфортной жизни. Ремонтные работы — это не только улучшение внешнего вида улиц, но и повышение безопасности и удобства для всех жителей», — заявил глава Белореченского городского поселения Александр Абрамов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.