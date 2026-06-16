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1,5 тысячи животных выпустили на природных территориях в Ростовской области

Уток-крякв выпустили на Веселовском водохранилище в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области в естественную среду обитания выпустили более 16,5 тысячи животных, из которых 12,6 тысячи — утки кряквы. Птицу также выпустили и в этом году, сообщают донские власти.

На днях на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе завезли 1,4 тысячи особей утки кряквы. Пернатые поселились на Веселовском водохранилище, первое время их будут поддерживать подкормкой.

— В Ростовской области 21 охотпользователь занимается разведением охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Совместно с региональным минприроды регулярно животных выпускают из вольеров в естественную среду обитания, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

С начала 2026 года в естественную среду обитания выпустили более 1,5 тысячи животных. До конца года в природные условия должны перевести копытных животных и фазана.

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