Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, как избежать земельных войн с соседями в Беларуси

Госкомимущество сказало, как белорусам избежать земельных войн.

Источник: Комсомольская правда

Как белорусам избежать земельных войн с соседями, сообщили в Государственном комитете по имуществу.

Так, белорусов предупредили о том, что из-за неверно определенных границ участка могут возникнуть реальные проблемы: от ссор с соседями до суда и сноса построек.

В комитете отметили, что восстановление границ участка является страховкой от финансовых потерь. Так как согласно Гражданскому кодексу, строение, сарай или баню могут определить к сносу (ст. 223 кодекса), если они «заехали» на чужую территорию.

— Юридически закрепленная граница — лучший способ предотвратить земельные войны, — подчеркнули в Госкомимущество.

Проверить границы участка белорусы могут через геопортал земельно-информационной системы Беларуси. Для этого вводиться адрес или кадастровый номер участка. После этого станет доступна открытая информация о границах и рабочих зонах.

— При установление (восстановление) границ фиксируются геометрические размеры участка на местности. И владельцу становится понятно, где пролегает его законная территория, — констатировали специалисты.