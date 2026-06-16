Две подруги из Калининграда украли товаров из магазинов на 100 тысяч рублей

В Калининградской области полиция в Черняховске завершила расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Калининграда. 20-летняя и 21-летняя подруги обвиняются в серии краж из сетевых магазинов. Всё происходило в феврале 2026 года. Девушки заранее распределяли роли. Выбирали товары со стеллажей, прятали их в пакеты и покидали залы, не оплачивая покупки. Всего…