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Две подруги из Калининграда украли товаров из магазинов на 100 тысяч рублей

В Калининградской области полиция в Черняховске завершила расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Калининграда. 20-летняя и 21-летняя подруги обвиняются в серии краж из сетевых магазинов. Всё происходило в феврале 2026 года. Девушки заранее распределяли роли. Выбирали товары со стеллажей, прятали их в пакеты и покидали залы, не оплачивая покупки. Всего…

В Калининградской области полиция в Черняховске завершила расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Калининграда. 20-летняя и 21-летняя подруги обвиняются в серии краж из сетевых магазинов.

Всё происходило в феврале 2026 года. Девушки заранее распределяли роли. Выбирали товары со стеллажей, прятали их в пакеты и покидали залы, не оплачивая покупки. Всего — пять эпизодов.

Похищенное продавали случайным прохожим. Деньги делили и тратили на личные нужды. Общий ущерб торговым точкам составил около 100 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Подругам грозит до двух лет лишения свободы.

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