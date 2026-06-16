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Ветерану из Туапсинского округа Петру Лоншакову исполнилось 103 года

Губернатор Кубани поздравил ветерана Петра Лоншакова со 103-летием.

Источник: Администрация Краснодарского края

Ветерану Великой Отечественной войны Петру Лоншакову исполнилось 103 года. Жителя Туапсинского округа поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Когда началась Великая Отечественная война, Петру Лоншакову было 18 лет. Пройдя пехотное училище, он участвовал в боях под Сталинградом.

Получив тяжелое ранение, Петр Лоншаков не смог вернуться на фронт, поэтому подготавливал призывников. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В 60-х годах Петр Лоншаков вместе с семьей переехал в поселок Новомихайловский. Трудился столяром в детском центре «Орленок». А позже руководил ремонтно-строительным управлением.

Губернатор Кубани пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия.

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