Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы ребенка

В своем Telegram-канале он рассказал, что родители заметили, что малыш внезапно перестал наступать на ногу. При этом ребенок в силу возраста не мог объяснить, что именно его беспокоит. Было заметно покраснение и отек в области стопы. Родители предположили, что причиной может быть обычная заноза. Однако после того, как ребенок полностью отказался ходить, они обратились за медицинской помощью.