Врачи в Башкирии извлекли иглу из стопы ребенка

УФА, 16 июн — РИА Новости. Врачи из башкирского Ишимбая извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы полуторагодовалого ребенка, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В своем Telegram-канале он рассказал, что родители заметили, что малыш внезапно перестал наступать на ногу. При этом ребенок в силу возраста не мог объяснить, что именно его беспокоит. Было заметно покраснение и отек в области стопы. Родители предположили, что причиной может быть обычная заноза. Однако после того, как ребенок полностью отказался ходить, они обратились за медицинской помощью.
«При проведении рентгенологического исследования врачи обнаружили инородное металлическое тело — иглу длиной около 2 сантиметров! Она располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы и межмышечно упиралась в пяточную кость. При дальнейшем движении ребенка инородное тело могло сместиться в сторону сустава и привести к более серьезным последствиям. Было принято решение экстренно провести операцию», — сообщил Рахматуллин.
Удаление инородного тела выполнил врач‑нейрохирург Ишимбайской центральной районной больницы Абдухамид Абдураззокович.
«Под общим наркозом с использованием электронно‑оптического преобразователя, что позволило точно определить расположение иглы и безопасно ее извлечь. Операция прошла успешно. Уже на следующий день маленький пациент чувствовал себя хорошо и был выписан домой под амбулаторное наблюдение», — добавил министр.