На Дону продавцов ярмарок обяжут установить кассы

«Участники ярмарки — продавцы при осуществлении расчетов за товары используют либо перевод денежных сумм на номер мобильного телефона, либо наличный расчет, таким образом, скрывая объемы товарооборота и выручки. И, как следствие, в бюджет не поступают налоговые отчисления», — говорится в сообщении.