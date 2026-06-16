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На Дону продавцов ярмарок обяжут установить кассы

Департамент потребитенльского рынка подготовил изменения в региональный закон «Об организации ярмарок». Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Департамент потребитенльского рынка подготовил изменения в региональный закон «Об организации ярмарок». Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Как уточняется в документе, сейчас организаторы ярмарок не обязаны проверять наличие контрольно-кассовой техники у участников ярмарки, которые арендуют места. Из-за этого региональный бюджет недополучает налоги.

«Участники ярмарки — продавцы при осуществлении расчетов за товары используют либо перевод денежных сумм на номер мобильного телефона, либо наличный расчет, таким образом, скрывая объемы товарооборота и выручки. И, как следствие, в бюджет не поступают налоговые отчисления», — говорится в сообщении.

Сейчас проект изменений находится на стадии обсуждения. Они должны вступить в силу не позднее 1 сентября.