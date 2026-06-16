Обязательна ли в Хабаровске регистрация собак и сколько она стоит?

Сейчас власти напоминают владельцам о необходимости поставить животных на учёт и рекомендуют не откладывать процедуру на последний момент. После вступления требований в обязательную силу отсутствие регистрации может стать основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.