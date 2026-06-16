Обязательна ли в Хабаровске регистрация собак и сколько она стоит?

Сама регистрация бесплатна, но владельцам придётся оплатить чипирование животного.
Владельцам собак в Хабаровске и Хабаровском крае напоминают: регистрация домашних животных становится обязательной. Требование установлено краевым законодательством и касается большинства владельцев собак. Что именно нужно сделать и в какие сроки, выяснил hab.aif.ru.
Каких животных нужно регистрировать?
Обязательной регистрации подлежат собаки. Согласно краевому порядку, зарегистрировать необходимо как вновь приобретённых животных, так и собак, которые уже живут у владельцев.
Если щенок достиг возраста трёх месяцев, его владелец обязан зарегистрировать животное в течение 30 календарных дней. Такой же срок действует и после покупки собаки старше трёх месяцев.
Если собака уже была зарегистрирована ранее, новому владельцу необходимо в течение 30 дней переоформить данные на себя через государственную ветеринарную систему «Хорриот».
Когда регистрация станет обязательной?
Постановлением правительства Хабаровского края установлено, что обязательная регистрация домашних животных начнёт действовать с 24 сентября 2026 года.
При этом для собак старше трёх месяцев, которые уже находились у владельцев на момент вступления порядка в силу, предусмотрен переходный период — зарегистрировать их необходимо в течение одного года.
Для жителей труднодоступных территорий срок регистрации увеличен до 60 календарных дней, если доставить животное в ближайшее государственное ветеринарное учреждение регулярно невозможно из-за транспортной или географической удалённости.
Где можно зарегистрировать собаку в Хабаровске?
Регистрацию проводят филиалы краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезнями животных».
Обратиться можно по следующим адресам:
переулок Степной, 6б;
улица Краснореченская, 20;
улица Специалистов, 67а.
Специалисты вносят сведения о животном и его владельце в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии бесплатно.
Сколько стоит регистрация собаки?
Внесение сведений о животном и его владельце в государственную систему «Хорриот» осуществляется бесплатно специалистами государственной ветеринарной службы.
Однако для регистрации собаки требуется обязательное чипирование. Согласно краевому Порядку регистрации и учёта домашних животных, постановка на учёт возможна только при наличии микрочипа.
Установить чип можно как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках. По данным хабаровских ветучреждений, стоимость процедуры в среднем составляет около 2700 рублей: примерно 2200 рублей стоит сама услуга и около 500 рублей — микрочип.
После установки чипа сведения о животном и его владельце вносятся в федеральную систему учёта, после чего собака считается зарегистрированной.
Будут ли штрафы за отсутствие регистрации?
Сейчас власти напоминают владельцам о необходимости поставить животных на учёт и рекомендуют не откладывать процедуру на последний момент. После вступления требований в обязательную силу отсутствие регистрации может стать основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.