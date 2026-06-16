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Администратора красноярского сетевого магазина оштрафовали за подозрительные детские товары

В крупном сетевом магазине Красноярска инспекторы краевого управления Роспотребнадзора обнаружили детские товары без необходимой маркировки. Проверка магазина была плановой. Детские.

В крупном сетевом магазине Красноярска инспекторы краевого управления Роспотребнадзора обнаружили детские товары без необходимой маркировки. Проверка магазина была плановой. Детские вещи находились в торговой зале на реализации и были выставлены в витрине. При этом на детских сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о времени и месте производства, о едином знаке обращения на рынке (ЕАС). На сумочке для девочек также не имелось этой информации, не были указаны материал и правила ухода. За нарушения требований технического регулирования администратор магазина был оштрафован на 10 тысяч рублей. Вещи с ненадлежащей маркировкой сняты с реализации.