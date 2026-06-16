Жителей Прикамья предупредили о сильных ливнях и шквалистом ветре до 25 м/с

ГУ МЧС по Пермскому краю предупредило жителей о ливнях, граде и шквальном ветре до 25 м/с 16 июня.
Как следует из сообщения РСЧС, неблагоприятные погодные явлению ожидаются в ближайшие 1−3 часа и сохранятся до конца суток. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Спасатели советуют не находиться рядом с ЛЭП, при авариях на электросетях обесточить приборы.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. В период ливней лучше воздержаться от прогулок и поездок, укрыться в помещении, закрыть окна и отключить электроприборы. Не прячьтесь под высокими деревьями.
Напомним, в деревне Ботово Кунгурского округу водитель сбил опоры ЛЭП, а после напал на энергетика, который приехал проводить восстановительные работы.