Калининградский историк заявил об утрате одного из последних исторических уголков города

Эксперт отметил, что почти год назад после обращения общественников губернатор пообещал сохранить исторические элементы улицы и попросил успокоить жителей. Однако, как утверждает Адылов, в итоге работы на Галицкого были выполнены по первоначальному проекту администрации города.