Опубликован полный календарь КХЛ в сезоне 2026/27

16 июня Континентальная хоккейная лига представила расписание 19-го чемпионата. Таким образом, стали известны даты всех 68 матчей нижегородского «Торпедо».
Накануне мы сообщили, когда, где и с кем наша команда проведёт первые пять встреч. Напомним: 5 сентября коллектив Алексея Исакова сойдётся в Москве со «Спартаком», 7-го — в Минске с «Динамо», 9-го — опять же в Москве с ЦСКА, 11-го — в Тольятти с «Ладой», а 14-го — в Нижнем Новгороде с казанским «Ак Барсом». Домашняя серия продолжится ещё четырьмя поединками. В столице Приволжья сыграют ЦСКА (18 сентября), омский «Авангард» (22-го), «Сочи» (24-го) и уфимский «Салават Юлаев» (28-го).
На первом этапе сезона каждую из 22 команд снова ждут 68 матчей, регулярка продлится до 20 марта. «Торпедо» по два раза встретится с представителями обеих конференций (42 игры), ещё по два раза — с командами «Запада» (20), также будет 6 матчей добора. В итоге наши хоккеисты проведут 6 матчей с «Ладой», по 4 — с «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком».
До Нового года торпедовцам предстоят 40 игр.