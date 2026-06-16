Опубликован полный календарь КХЛ в сезоне 2026/27

Накануне мы сообщили, когда, где и с кем наша команда проведёт первые пять встреч. Напомним: 5 сентября коллектив Алексея Исакова сойдётся в Москве со «Спартаком», 7-го — в Минске с «Динамо», 9-го — опять же в Москве с ЦСКА, 11-го — в Тольятти с «Ладой», а 14-го — в Нижнем Новгороде с казанским «Ак Барсом». Домашняя серия продолжится ещё четырьмя поединками. В столице Приволжья сыграют ЦСКА (18 сентября), омский «Авангард» (22-го), «Сочи» (24-го) и уфимский «Салават Юлаев» (28-го).