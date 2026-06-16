В Ростовской области доля нищего населения составляет 7,1%

К 2030 году уровень бедности в Ростовской области должен снизиться до 7%, говорится в сообщении главы минтруда. Как отметили в ведомстве, в регионе уже сложилась устойчивая тенденция к снижению численности нищего населения — от 562,6 тыс. человек в 2019 году (13,3%) до 293,1 тыс. человек в 2025 году (7,1%).