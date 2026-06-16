Нижегородские власти распространили на иностранцев выплаты участникам СВО

С 15 июня в Нижегородской области существенно вырос размер единовременной выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ: теперь она составляет 3,2 миллиона рублей. Соответствующие поправки в Указ губернатора уже вступили в силу. Об этом сообщили военный комиссариат Нижегородской области.
Чтобы получить эту сумму, контракт нужно оформить в нижегородском едином пункте отбора. В итоговую выплату входят 2,8 миллиона рублей от региона и органов местного самоуправления и 400 тысяч рублей от Минобороны РФ. Помимо этого, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, положено ежемесячное довольствие в размере 210 тысяч рублей, а также сертификат на земельный участок от Нижегородской области.
Нововведение с 15 июня распространяется и на иностранных граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны.
Семьи военнослужащих могут рассчитывать на целый комплекс мер поддержки: по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка и такую же ежемесячную выплату для беременных женщин, бесплатные путёвки в санатории и детские лагеря, внеочередное медицинское обслуживание без оплаты, льготы на ЖКУ и услуги дошкольных учреждений. Для близких бойцов предусмотрено и индивидуальное сопровождение.
Кроме того, в 2026 году в России появился особый социальный контракт для демобилизованных участников СВО: он даёт право на выплату до 350 тысяч рублей на запуск собственного дела. Эти деньги разрешается потратить на аренду, закупку оборудования и сырья, создание сайта или рекламные кампании.
Ранее советником мэра Нижнего Новгорода стал участник СВО Александр Попенко.