Нижегородские власти распространили на иностранцев выплаты участникам СВО

Чтобы получить эту сумму, контракт нужно оформить в нижегородском едином пункте отбора. В итоговую выплату входят 2,8 миллиона рублей от региона и органов местного самоуправления и 400 тысяч рублей от Минобороны РФ. Помимо этого, военнослужащим, находящимся в зоне СВО, положено ежемесячное довольствие в размере 210 тысяч рублей, а также сертификат на земельный участок от Нижегородской области.