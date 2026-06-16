«Зеленый амфитеатр» в Фанпарке «Бобровый лог»: музыка советского кино в окружении тайги

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вновь приглашает послушать музыку под открытым небом. Ежегодный проект «Зеленый амфитеатр» откроется 17 июня выступлением Сибирского оркестра ударных инструментов Красноярской краевой филармонии.
В программе — музыкальное путешествие по любимым советским фильмам: «Операция “Ы”», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Человек-амфибия» и «Дети капитана Гранта». Зрители услышат композиции Александра Зацепина, Андрея Петрова и Исаака Дунаевского в необычной и яркой интерпретации оркестра, чей арсенал насчитывает более 40 ударных и шумовых инструментов со всего мира. Начало выступления в 19:00.
На все события «Зеленого амфитеатра» вход свободный, а для самых юных ценителей живой музыки за час до концерта начнется анимационная программа с бурундуками Буром и Рундой.
Мероприятие 17 июня, как и вся серия выступлений в рамках проекта в этом году, приурочено к особой дате: Фанпарку «Бобровый лог» исполняется 20 лет. За два десятилетия горнолыжный комплекс, построенный в Красноярске компанией «Норникель», превратился в современный всесезонный курорт и стал одним из главных городских объектов для спорта, туризма и отдыха.