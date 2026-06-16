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«Зеленый амфитеатр» в Фанпарке «Бобровый лог»: музыка советского кино в окружении тайги

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вновь приглашает послушать музыку под открытым небом.

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вновь приглашает послушать музыку под открытым небом. Ежегодный проект «Зеленый амфитеатр» откроется 17 июня выступлением Сибирского оркестра ударных инструментов Красноярской краевой филармонии.

В программе — музыкальное путешествие по любимым советским фильмам: «Операция “Ы”», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Человек-амфибия» и «Дети капитана Гранта». Зрители услышат композиции Александра Зацепина, Андрея Петрова и Исаака Дунаевского в необычной и яркой интерпретации оркестра, чей арсенал насчитывает более 40 ударных и шумовых инструментов со всего мира. Начало выступления в 19:00.

На все события «Зеленого амфитеатра» вход свободный, а для самых юных ценителей живой музыки за час до концерта начнется анимационная программа с бурундуками Буром и Рундой.

Мероприятие 17 июня, как и вся серия выступлений в рамках проекта в этом году, приурочено к особой дате: Фанпарку «Бобровый лог» исполняется 20 лет. За два десятилетия горнолыжный комплекс, построенный в Красноярске компанией «Норникель», превратился в современный всесезонный курорт и стал одним из главных городских объектов для спорта, туризма и отдыха.