«Зеленый амфитеатр» в Фанпарке «Бобровый лог»: музыка советского кино в окружении тайги

Мероприятие 17 июня, как и вся серия выступлений в рамках проекта в этом году, приурочено к особой дате: Фанпарку «Бобровый лог» исполняется 20 лет. За два десятилетия горнолыжный комплекс, построенный в Красноярске компанией «Норникель», превратился в современный всесезонный курорт и стал одним из главных городских объектов для спорта, туризма и отдыха.