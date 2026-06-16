На территории Нижнего озера в Калининграде планируют заменить тренажёры

Власти Калининграда ищут подрядчика, который заменит тренажёры на территории Нижнего озера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимали с 8 по 16 июня. Итоги аукциона планируют подвести 18 июня. На замену тренажёров власти готовы потратить до 791 085 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. На исполнение контракта отводится 105 дней, непосредственно на работы — 60 дней.
Тренажёры должны быть установлены на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:3468. Изделия должны сопровождаться техническим паспортом, гарантийным талоном, сертификатом соответствия или иным документом, подтверждающим соответствие требованиям, установленным законодательством. Гарантия качества работ распространяется на весь объём выполненных работ и составляет три года с даты подписания заказчиком документа о приёмке.
Поставить необходимо два уличных тренажёра «Жим ногами», а также «Эллипс», «Скороход», «Раздельный маятник», «Степ», «Диск» и «Греблю».
Часть набережной Нижнего озера — в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско — была отремонтирована в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-2018. На второй этап благоустройства было выделено 110 млн рублей; контракт стоимостью 96 млн рублей был заключен с калининградским ООО «Энергоцентр». Работы, в том числе установку тренажёров, проводили в 2019 году.