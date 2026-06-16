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На территории Нижнего озера в Калининграде планируют заменить тренажёры

На эти цели власти готовы потратить более 790 тысяч рублей.

Власти Калининграда ищут подрядчика, который заменит тренажёры на территории Нижнего озера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали с 8 по 16 июня. Итоги аукциона планируют подвести 18 июня. На замену тренажёров власти готовы потратить до 791 085 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. На исполнение контракта отводится 105 дней, непосредственно на работы — 60 дней.

Тренажёры должны быть установлены на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:3468. Изделия должны сопровождаться техническим паспортом, гарантийным талоном, сертификатом соответствия или иным документом, подтверждающим соответствие требованиям, установленным законодательством. Гарантия качества работ распространяется на весь объём выполненных работ и составляет три года с даты подписания заказчиком документа о приёмке.

Поставить необходимо два уличных тренажёра «Жим ногами», а также «Эллипс», «Скороход», «Раздельный маятник», «Степ», «Диск» и «Греблю».

Часть набережной Нижнего озера — в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско — была отремонтирована в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-2018. На второй этап благоустройства было выделено 110 млн рублей; контракт стоимостью 96 млн рублей был заключен с калининградским ООО «Энергоцентр». Работы, в том числе установку тренажёров, проводили в 2019 году.

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