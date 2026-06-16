На территории Нижнего озера в Калининграде планируют заменить тренажёры

Часть набережной Нижнего озера — в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско — была отремонтирована в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-2018. На второй этап благоустройства было выделено 110 млн рублей; контракт стоимостью 96 млн рублей был заключен с калининградским ООО «Энергоцентр». Работы, в том числе установку тренажёров, проводили в 2019 году.